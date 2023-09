La marsalese Jasmine Mostacci vince “Una voce per la Sicilia”

Un altro bel traguardo per la giovane cantante marsalese Jasmine Mostacci. L’interprete, 14 anni, allieva della vocal coach Liliana Andreano, il 3 settembre scorso ha partecipato alla manifestazione “Una voce per la Sicilia” che si svolge a Gela.

Jasmine si è confrontata con altri coetanei portando il brano di Lady Gaga “I’ll never love again”, esibendosi di fronte a un pubblico folto e ai giurati, tra cui Giucas Casella, il maestro Peppe Arezzo e la cantante Cecilia Gaile. Jasmine ha avuto la meglio su tutti ed ha vinto il primo premio con i complimenti della giuria tecnica. Questo è solo uno degli impegni canori che attenderanno Jasmine in lungo e in largo per la Sicilia e la Penisola.