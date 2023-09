Incendi, Pellegrino (FI): “Dov’era il PD quando Crocetta dava la colpa alla criminalità?”

“Spiace vedere come di fronte ad una situazione di oggettiva emergenza determinata dalle condizioni meteoclimatiche sempre più estreme, ci sia chi – come l’onorevole Barbagallo – non perde occasione per polemiche sterili e soprattutto inutili“. Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino.

“Nei momenti di difficoltà, chi ha senso delle istituzioni e lavora con spirito di servizio per la comunità, sa che è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare in modo unito per risolvere i problemi – rende noto l’onorevole. marsalese -. Ci saranno poi i momenti per il confronto e per il dibattito. Il Governo regionale ed ogni sua struttura operativa a partire dalla Protezione Civile e dalla Forestale sono stati e sono impegnati per fronteggiare gli incendi come dimostra l’impegno quotidiano di centinaia e centinaia di persone presenti su tutti i fronti e che non meritano gli attacchi di queste ore. Dov’era il Pd quando nel 2016 il governatore Crocetta attribuiva alla criminalità organizzata e alla speculazione edilizia le cause degli incendi avanzando un’ipotesi criminale? Dov’era il Pd, quando nel 2017 Crocetta attribuiva la responsabilità allo Stato per poi essere richiamato dal capo della Protezione civile nazionale per aver cercato di “coprire inefficienze regionali con fantomatiche mancanze statali”? Dov’era ancora il Pd, quando Crocetta dava la colpa a un “disegno politico, affaristico, criminale” sostenendo che gli incendi fossero un “attacco” al suo governo? Dov’era ancora il Pd quando Crocetta, sempre nel 2016, tentava di dissimulare le proprie responsabilità scaricandole sugli uomini e sulle donne del Corpo Forestale? La verità è che il PD arriva per primo soltanto quando ci sono occasioni in cui invece sarebbe meglio tacere”.