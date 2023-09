Una forte pioggia si è abbattuta nella Provincia di Trapani. E’ stato sospeso stamani tutto il traffico ferroviario tra Trapani e Castelvetrano per allagamenti nei binari tra le stazioni di Mazara del Vallo e Petrosino.

Al momento FS sta fornendo dei mezzi alternativi per i pendolari che hanno un pullman a disposizione.

Nella linea ci sono lavori in corso per ripristinare la normalità che via via si sta regolarizzando.