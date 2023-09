Un incidente stradale ancora in corso, si è verificato in via Sirtori, a Marsala, all’altezza di una palestra. A rimanere a terra, ferita, una donna a bordo della sua moto finita sul selciato a causa di uno scontro con una panda gialla.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e l’ambulanza del 118, nel primo caso per mettere in sicurezza la donna bloccata per terra, nel secondo per prestarle le prime cure.