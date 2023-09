Gaspare Di Girolamo: “Nasce a Marsala il gruppo Nuova Dc, io resto nella maggioranza”

Parte con una divisione il gruppo di Totò Cuffaro a Sala delle Lapidi

Gaspare Di Girolamo, consigliere comunale eletto nelle fila dell’Udc e transitato, alla fine dello scorso anno, nella Nuova Dc di Totò Cuffaro.

Consigliere, a breve nascerà a Sala delle Lapidi anche il nuovo gruppo di cui farà parte il suo collega Walter Alagna…

“Si, è così. Io sono collocato politicamente nell’area del centro riformista. Ho fatto questa scelta da quando l’Udc si è in pratica sciolta. Ho letto l’intervista rilasciata al vostro giornale dal collega. Ci tengo a precisare e del resto anche lui parlava a titolo personale, che sebbene l’approdo a cui giungiamo è il medesimo, entrambi proveniamo da percorsi elettorali e politici diversi”.

E allora che cosa accadrà?

“Io sono e resto un consigliere di maggioranza in quanto eletto a sostegno del sindaco Massimo Grillo per il quale ho chiesto il voto ai miei elettori. Certo, se debbo essere sincero, rispetto al programma che abbiamo proposto alla città, sono anche io molto deluso dai risultati che non si sono raggiunti. Sono convinto però che con i fondi del Pnrr e altri finanziamenti in arrivo dallo Stato e dalla Regione si avrà una svolta e si daranno finalmente le risposte che la gente attende”.

Quindi voi come vi organizzerete all’interno del gruppo della Nuova Dc?

“Così come ha detto lo stesso Alagna valuteremo nell’interesse della città di volta in volta le delibere che possono consentire di dare risposte concrete alla soluzione dei problemi della città di Marsala”.

Anche lei di questa sua adesione e dell’atteggiamento che terrà a Palazzo VII Aprile ne ha parlato con i vertici del partito?

“Da mesi ho un’interlocuzione aperta sia a livello locale che ai livelli più alti. Il partito è a conoscenza e mi ha lasciato libero di continuare il mio impegno anche a sostegno della giunta Grillo”.