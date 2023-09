Il fotografo Francesco Bellina dona due opere all’EcoArt Festival di Calatafimi

Il sindaco di Calatafimi-Segesta Francesco Gruppuso, ha ricevuto la graditissima visita del fotografo Francesco Bellina che ha donato alla città 2 opere fotografiche fuori concorso al 1° EcoArt Festival su temi di interesse internazionale e sui rifiuti.

Francesco Bellina nasce a Trapani nel 1989, di origini calatafimesi e vive a Palermo dal 2008.Il suo lavoro si concentra principalmente su tematiche politiche e sociali, con particolare riguardo al tema della migrazioni.

Su quest’ultimo fenomeno ha concentrato il lavoro degli ultimi anni, documentando ciò che avviene all’interno delle comunità di migranti, dai primi sbarchi di rifugiati subshariani, alla vita quotidiana nei centri di accoglienza, fino alla relazione tra le comunità e i quartieri siciliani, come quello di “Ballarò”, a Palermo.

Ha pubblicato le sue foto su grandi testate giornalistiche internazionali come The Guardian, The Globe and Mail, Paris Match, Le Monde, Internazionale, L’Espresso.Nel 2016 e 2017 è stato nominato per il World Press Photo Joop Swart Masterclass. Al fotografo è stata consegnata una targa di ringraziamento.