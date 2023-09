Degrado del Fossato Punico di Marsala, i cittadini denunciano

Un’area abbandonata, dichiarata bene pubblico, ubicata al centro della città di Marsala, tra porta Trapani e corso Amendola. Si tratta del Fossato Punico di cui ci siamo occupati qualche settimana fa in un reportage sullo stato di degrado in cui versa.

Adesso i cittadini abitanti nelle zone adiacenti al Fossato vicino l’ex carcere di Piazza Castello, hanno depositato – il 15 settembre scorso – presso la Procura della Repubblica e il Comando dei Vigili urbani di Marsala, una denuncia contro il Comune relativa allo stato di abbandono in cui versa l’area di interesse storico-archeologico.

“Il fossato, con le sue mura e il suo castello, rappresenta una testimonianza della storia della città che sarebbe opportuno salvaguardare sia per noi che per le future generazioni e soprattutto affinché quest’ultimi non ci debbano accusare di mancanza di tutela e difesa del patrimonio storico-archeologico”. Erbacce, arbusti incolti, infestati da topi e insetti, pieni di rifiuti. E’ questo ad oggi il Fossato Punico tra via Amendola e via Pascasino.