Ad Erice inaugurato il grande Parco dello Sport, tra i più estesi del Sud Italia

È stato inaugurato questa mattina, nell’ambito della Settimana Europea dello Sport organizzata in collaborazione col Panathlon Club Trapani, il Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino”, impianto sportivo realizzato dal Comune di Erice nel Lungomare Dante Alighieri, proprio laddove sorgeva lo storico “Campo Bianco”.





A partire dalle 9, migliaia di studenti delle scuole ericine, trapanesi e misilesi, insieme alle associazioni sportive e di volontariato, alle autorità ed ai cittadini, hanno sfilato in corteo dall’Università al Giardino dello Sport. Dopo il classico taglio del nastro effettuato dalla sindaca Daniela Toscano, la benedizione del Vescovo S.E. Pietro Maria Fragnelli e la scopertura della grande tabella dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino, tutti i presenti si sono poi trasferiti nell’area adibita a palco dove sono intervenute le Autorità presenti.

Dentro e fuori il grande parco le numerose associazioni che hanno raccolto l’invito hanno dato luogo ad esibizioni sportive: dal basket, al calcio, al padel, al tennis, alla pallavolo, alla pallamano, alla scherma, al twirling. Gli studenti hanno potuto usufruire dell’impianto e, nell’area giochi, gli artisti di strada hanno intrattenuto i più giovani che hanno anche potuto assistere ad esibizioni di aquiloni.

Nei viali del Parco, erano presenti anche stand delle Istituzioni (Vigili del Fuoco, Aeronautica, 118 e altri). All’interno del Giardino dello Sport, inoltre, è stata allestita una mostra fotografica “Lo Sport Trapanese nel XX secolo”.

«Quella di oggi è una giornata storica e di festa per Erice, per gli ericini e per tutto il comprensorio. Oggi, in sinergia col Panathlon Club di Trapani e del suo presidente Lilli Vento che ringraziamo per la piacevole collaborazione, abbiamo inaugurato uno dei parchi sportivi più estesi ed attrezzati del Sud Italia che abbraccia molteplici discipline e che dovrà divenire non soltanto un punto di riferimento sportivo, ma anche aggregativo e di socializzazione, per tutti i cittadini ericini, del comprensorio, e non solo, e per gli studenti che, come da regolamento, potranno usufruirne la mattina. Un luogo magnifico restituito alla collettività per come era giusto, dopo un percorso coraggioso iniziato nel 2018, che abbiamo deciso di dedicare a due grandi uomini della nostra storia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno sacrificato la propria vita per i valori della legalità e della giustizia. Questo grande impianto appartiene a tutti noi, dobbiamo amarlo, curarlo e rispettarlo. Credo che oggi tutti dobbiamo sentirci orgogliosi di essere ericini», afferma la sindaca Daniela Toscano.

Stasera, dalle ore 20,30 in poi, sempre all’interno del “Giardino dello Sport”, si esibirà il gruppo musicale “City of Lights” e, a seguire, un “D.J. Set’ a cura del DJ Vince.

Domani, 23 settembre 2023, con inizio alle ore 09:30, al Teatro Gebel Hamed di Erice, si terrà il Congresso Regionale del Panathlon a cui parteciperanno panatleti da tutta Italia. Sarà presente anche il Presidente Internazionale, il magistrato Svizzero Pierre Zappelli.

Il Giardino dello Sport è un vero e proprio parco dello sport con vista sul mare, tra i più estesi del Sud Italia (la superficie complessiva ammonta a circa 35.000 mq). Al suo interno, oltre ad un’imponente area verde e ad un’area giochi per bambini, sono presenti numerosi impianti sportivi all’aperto e un impianto polivalente coperto, oltre a tutti i servizi necessari (spogliatoi, bagni, aree di ristoro ed altro). Nel dettaglio, sono presenti campi di calcio a 7, calcio a 5, pallamano, padel, tennis, basket, basket playground (3×3), pallavolo e un’area fitness dotata delle necessarie attrezzature. Il servizio di gestione dell’impianto sportivo è stato concesso per 7 anni, a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica, alla CLOMY CLUB SSD R.L. – Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.