Calcio a 5: la squadra dell’Istituto “Calvino” di Trapani alle Finali dei Campionati Studenteschi

Sarà la squadra dell’Istituto Tecnico Statale “Salvatore Calvino” di Trapani a rappresentare la Sicilia alle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Calcio a 5 che si terranno a Palermo dal 25 al 29 Settembre 2023. Alla manifestazione, riservata a studenti delle Scuole Secondarie di II grado, partecipano le 20 squadre vincitrici delle finali regionali dei Campionati Studenteschi dell’anno scolastico 2022/23.

La squadra dell’Istituto “Calvino” è composta da 10 giovani calciatori della categoria “Allievi” (nati negli anni 2006, 2007 e 2008) che frequentano la specializzazione in “Management dello Sport” all’interno dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing del settore economico dell’Istituto scolastico trapanese. Per qualificarsi per le Finali Nazionali la squadra del “Calvino” ha superato brillantemente le fasi provinciale, interprovinciale nonché la semifinale e la finale regionale svoltesi precedentemente in provincia di Trapani, Caltanissetta e Palermo.