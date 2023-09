Marsala: ancora degrado nei bagni pubblici di Porticella

Ci troviamo ancora una volta a parlare dei bagni pubblici di Piazza Marconi, ovvero Porticella. Erano puliti e aperti tempo fa, poi il degrado totale ha preso il sopravvento e sono stati chiusi per delle operazioni di bonifica. Dentro c’era di tutto, persino siringhe e muri sporchi.





Si sa d’altronde, un bagno pubblico aperto giorno e notte va ben curato perchè entra di tutto. E sarebbe bene che ci sia una costante vigilanza dei luoghi. Fatto sta che oggi quei bagni sono di nuovo in pessime condizioni, in uno stato pietoso, fatto di cattivi odori, sporcizia, rifiuti di ogni tipo e ancora una volta si possono trovare siringhe usate. Il sito è altamente pericoloso per tutti. Questa volta la segnalazione arriva non solo dai cittadini ma altresì dal consigliere comunale Rino Passalacqua che ha lanciato sui social alcuni scatti.