Ancora incendi nel trapanese. Il territorio di Castellammare è il più colpito

Elevate temperature e forte vento di scirocco nelle ultime 24 ore in Sicilia Occidentale. Come prevedibile, in considerazione dell’allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore, la provincia di Trapani è stata interessata da numerosi roghi che hanno comportato una intensa notte di lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale. Tutte le squadre del Comando sono state impegnate dalle prime ore dell’alba e fino a ieri sera, con 39 interventi fatti per incendi di vegetazione su tutto il territorio provinciale.

Dalle prime ore di oggi sono 17 gli interventi in corso per operazioni di spegnimento. Il Comune più colpito in provincia risulta Castellammare del Golfo, che già era stato interessato da incendi di vasta portata nell’ultima settimana di agosto.

Numerosi gli incendi anche in provincia di Palermo (Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi) dove si è reso necessario l’intervento dei Canadair.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è recato nella sala operativa del Corpo forestale per seguire di persona, in tempo reale, la situazione degli incendi che sono tornati a devastare il territorio dell’isola. Il governatore ha voluto ancora una volta dimostrare la gratitudine e il sostegno a tutti coloro che stanno profondendo un grande impegno in queste ore così difficili.