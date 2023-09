Ad Imperia bene gli scacchisti della Lilybetana, Federica Montalto va in prima categoria

Ottimi risultati per Federica e Davide Montalto al 65° Festival Internazionale di scacchi di Imperia, ovvero il più longevo in Italia, che si è svolto nella città ligure dal 3 al 9 settembre scorsi.

Il torneo che si è svolto in concomitanza con le “vele d’epoca” di Imperia suddiviso in 3 distinti Open in base alla forza di gioco. I fratelli Montalto, tesserati per l‘A.S.D. Lilybetana Scacchi, hanno preso parte al torneo B assieme ad altri 55 giocatori. Al termine degli 8 turni di gioco previsti Federica si è classificata al 7° posto grazie ai 5,5 punti ottenuti e soprattutto ai 40 punti Elo guadagnati che le hanno permesso di superare la barriera dei 1800 punti Elo ed ottenere così la prima categoria nazionale.

Federica al momento è nel ranking Fide la prima scacchista siciliana e la seconda in Italia tra le Under 18. Davide si è classificato invece 12° con 5 punti, pagando un passaggio a vuoto a metà torneo che ne ha compromesso un risultato migliore. Ad accompagnare i due giocatori il FM Michel Bifulco che assieme agli istruttori della Lilybetana Scacchi ha fatto sì che Federica e Davide guadagnassero circa 200 punti Elo e due categorie nazionali dalla scorsa estate ad oggi.