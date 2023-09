Parrocchie della Diocesi di Mazara, nuovi avvicendamenti

Nomine e avvicendamenti nella Diocesi di Mazara del Vallo.

Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha provveduto a firmare i decreti che riguardano la nomina di don Salvatore Pavia a cappellano dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi. Don Pavia è attuale cappellano dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala e ora si occuperà anche del nosocomio di Salemi.

Don Sergio De Vita diventa parroco anche nella parrocchia Maria Ss. Addolorata di Marsala; sino ad ora aveva ricoperto il ruolo di amministratore parrocchiale. Don De Vita è parroco anche a Maria Ss. del Rosario. Nuovo segretario particolare del Vescovo e coordinatore della segreteria di Curia è stato nominato don Marco Laudicina, attuale parroco a Gibellina. I

In segreteria rimarrà a collaborare il diacono Nino Bertolino. Il Vescovo ha anche provveduto ad assegnare i diaconi Antonio Ferro alla parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo e Francesco De Vita alla parrocchia Maria Ss. delle Grazie di Petrosino. Don Gianluca Romano è stato nominato coordinatore della pastorale esorcistica diocesana, della quale fanno parte don Soko Mulere Cyrille e padre N’kongolo Kabanga Zicho, che poi sarà allargata alle persone esperte in medicina e psichiatria.

Il team si riunirà mensilmente per la preghiera comunitaria e la formazione, per condividere esperienze. per affrontare eventuali difficoltà. Don Romano è anche referente diocesano presso il Centro regionale “Giovanni Paolo II” per la formazione degli esorcisti, con la supervisione di fra Benigno Palilla. Avvicendamento, infine, nella comunità di frati cappuccini a Salemi dove entra fra Vincenzo Di Rocco, che assumerà la guida della parrocchia San Francesco di Paola di Salemi.