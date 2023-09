“Io Capitano” di Matteo Garrone è il film designato a rappresentare l’Italia agli Oscar, per la categoria International Feature Film Award. “Siamo molto orgogliosi e ci auguriamo che il viaggio di Seydou possa toccare il cuore anche del pubblico americano”, afferma il regista.

Il film è stato girato anche a Marsala per la parte del viaggio e come ‘sbarco’ è stata scelta la cosa di Bue Marino a Favignana, come ci ha raccontato in un’intervista il coordinatore extra Peppe Grisafi.