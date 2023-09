Emergenze idrogeologiche nelle Egadi, missione a Palermo: “Mercoledì sopralluogo”

Comune di Favignana e Regione Siciliana insieme per affrontare le emergenze idrogeologiche delle Egadi. Nei prossimi mesi sarà avviato un piano di interventi in aree di Favignana, Levanzo e Marettimo interessate da eventi franosi. L’impegno è stato assunto nel corso di una riunione a Palermo a cui hanno preso parte il sindaco Francesco Forgione e il vice sindaco Ignazio Galuppo.

“Su nostra richiesta si è svolto presso la presidenza della Regione, alla presenza del capo di gabinetto del governatore, un incontro per affrontare i problemi delle emergenze idrogeologiche nelle nostre isole”, dice il sindaco Francesco Forgione che continua: “Erano presenti anche la dirigente del Dipartimento Territorio della Regione Siciliana e i responsabili della Protezione civile, dell’Autorità di Bacino, del Genio civile di Trapani e dell’Ufficio del Commissario per l’emergenza idrogeologica. Nel corso dell’incontro abbiamo chiesto di unire e fare convergere tutte le energie e le risorse disponibili per intervenire su tre aree delle nostre isole, la zona dello Scalo vecchio a Marettimo, la strada che conduce a contrada Tramontana a Levanzo e la zona dei Calamoni a Favignana”.

“Abbiamo registrato – prosegue il sindaco – la massima disponibilità concreta e immediata sia da parte della Presidenza della Regione che di tutte le Istituzioni intervenute. Si è concordato l’avvio di un piano di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle tre aree e renderle nuovamente fruibili”. Un programma da avviare, sottolinea il sindaco, con celerità e completare in tempi certi. “Non si perderà tempo. Già mercoledì prossimo i rappresentanti di tutte le Istituzioni presenti al tavolo effettueranno un primo sopralluogo nei tre siti per definire un piano concreto di interventi e un crono programma che Comune e Regione, insieme, verificheremo nell’attuazione e nel rispetto dei tempi”.