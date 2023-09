Dup, Pnrr ed equilibri politici: a Marsala il Consiglio si prepara alla sessione di bilancio

Sta per entrare nel vivo la sessione di bilancio del Consiglio comunale di Marsala. In attesa della convocazione del massimo consesso civico, in questi giorni sono stati completati alcuni passaggi funzionali alla discussione che comincerà a breve a Sala delle Lapidi. Un appuntamento importante per la programmazione dell’ente, ma anche per sondare gli equilibri all’interno della coalizione che ha contribuito all’elezione di Massimo Grillo e in cui si continua a registrare un crescente malumore, in parte dovuto anche al mancato completamento del plenum all’interno della compagine assessoriale, dove risultano ancora due caselle non assegnate, in seguito alle dimissioni di Michele Milazzo.

La settimana scorsa la Giunta Grillo ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025, considerato uno dei principali atti propedeutici al bilancio, mentre il Piano Triennale delle Opere Pubbliche è tuttora al vaglio della Commissioni Lavori Pubblici. La stessa Commissione, proprio in questi giorni, ha dato l’ok all’arrivo dei primi 3 milioni legati ai progetti che il Comune è riuscito a farsi finanziare nell’ambito del PNRR: la ricostruzione dell’ex scuola elementare “Cosentino”, la riqualificazione del parco di Salinella e la realizzazione di un centro sportivo a Scacciaiazzo (in cui si prevede la ristrutturazione della vecchia pista ippica e la realizzazione di un nuovo impianto polivalente). Complessivamente, Marsala dovrebbe attingere a una somma complessiva pari a 30 milioni di euro, “purchè l’aula esiti positivamente tutti i progetti presentati”, spiega il presidente della Commissione Finanze Pino Ferrantelli, che sottolinea il voto unanime di tutti i componenti dell’organismo consultivo. Qualora in Consiglio dovesse essere approvato un emendamento in contrapposizione a uno dei progetti citati, l’impianto complessivo verrebbe meno e Marsala rischierebbe di perdere i fondi previsti.

Per quanto riguarda la sessione consiliare, il presidente Enzo Sturiano ha convocato per venerdì mattina la conferenza dei capigruppo che dovrebbe fissare le date delle sedute. Verosimilmente, la discussione in aula sui numerosi atti predisposti dagli uffici comunali dovrebbe cominciare la prossima settimana.