Calcio Terza Categoria: niente ripescaggio per il Bosco 1970

L’auspicato ripescaggio del Bosco 1970, che giocava in Terza Categoria Girone Unico Trapani, non è arrivato per la società marsalese. A nulla sono valse le richieste di spiegazioni fatte alla lega per capire le ragioni del mancato approdo del sodalizio di via Itria in seconda categoria.

Dopo una riunione si sono rinnovati tutti gli impegni presi con collaboratori, sostenitori e sponsor e questo anno, che sarà di transizione, verrà utilizzato per allargare ancor di più la base che la società ha voluto creare per garantire un futuro sano e stabile alla squadra.

Anche la squadra, che già aveva iniziato la preparazione atletica si è riunita intorno al mister e all’unanimità ha deciso di andare avanti anche in terza categoria. Dopo aver confermato tutti i profili sportivi acquisiti finora, il Bosco 1970 si è assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante Nicola De Marco scartato dall’FC Marsala “inspiegabilmente”, fa sapere la società.