Adelmo Cervi racconta il padre Aldo a Mazara nell’ultimo libro

Adelmo Cervi, figlio di Aldo, protagonista di una delle storie più belle e truci del secolo scorso, giustiziato dai nazifascisti insieme ai suoi 6 fratelli e a Quarto Camurri 80 anni fa, sarà a Mazara giovedì 21 settembre alle ore 16:00 presso il Teatro Garibaldi.

Nell’occasione sarà presentato il suo libro “I miei sette padri” e saranno ricordati, attraverso i racconti sulla famiglia Cervi, alcuni episodi storici della Resistenza, il valore dell’antifascismo e gli ideali di Libertà e Democrazia che sono alla base della nostra Costituzione.

Adelmo aveva solo 4 mesi quando suo padre venne ucciso per aver lottato contro il regime fascista, è figlio della Resistenza e ha da sempre portato alto il nome e la memoria di questa famiglia antifascista che è e deve rimanere patrimonio collettivo, perchè come lui stesso afferma l’antifascismo è un sentimento e bisogna far vivere l’insegnamento perchè ancora oggi viviamo le disuguaglianze.