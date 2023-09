Adelmo Cervi racconta il padre Aldo a Mazara e Trapani

Adelmo Cervi, figlio di Aldo, protagonista di una delle storie più belle e truci del secolo scorso, giustiziato dai nazifascisti insieme ai suoi 6 fratelli e a Quarto Camurri 80 anni fa, sarà a Mazara giovedì 21 settembre alle ore 16:00 presso il Teatro Garibaldi.

L’ANPI lo ha fortemente voluto ospitare anche a Trapani per condividere con studenti e concittadini tutti il piacere di approfondire queste vicende storiche, ma soprattutto umane. L’incontro domani, 22 settembre, ore 17.30, al Chiostro di San Domenico. Di mattina Adelmo Cervi incontrerà gli studenti delle classi superiori dell’ Istituto Tecnico Industriale e una rappresentanza del Liceo Artistico e dell’Istituto Professionale “Vincenzo Florio”.

Nell’occasione sarà presentato il suo libro “I miei sette padri” e saranno ricordati, attraverso i racconti sulla famiglia Cervi, alcuni episodi storici della Resistenza, il valore dell’antifascismo e gli ideali di Libertà e Democrazia che sono alla base della nostra Costituzione.

Adelmo aveva solo 4 mesi quando suo padre venne ucciso per aver lottato contro il regime fascista, è figlio della Resistenza e ha da sempre portato alto il nome e la memoria di questa famiglia antifascista che è e deve rimanere patrimonio collettivo, perchè come lui stesso afferma l’antifascismo è un sentimento e bisogna far vivere l’insegnamento perchè ancora oggi viviamo le disuguaglianze.