Iniziano le scuole e Marsala è nel caos. Ingorghi e scarsa sicurezza, è allarme viabilità

Da pochi giorni è iniziata la scuola e, come ogni anno, la viabilità marsalese è messa a dura prova come la sicurezza dei cittadini. Lunghe code di auto davanti le scuole, all’ingresso ma soprattutto all’uscita.

Spesso le vetture sono costrette spegnere il motore per non creare smog. Come accade in via Giovanni Falcone, dove insistono quattro scuole: in questo periodo gli studenti – per vari motivi come la mancanza di insegnanti – escono prima delle 12.30 e il divieto di accesso che scatta proprio a quell’ora crea ingorghi, perchè i vigili urbani a presidio arrivano dopo l’ora prevista dal divieto. Così le auto che vengono da Trapani in direzione Marsala si trovano le auto in fila ad aspettare gli studenti da scuola e quelle che procedono in senso opposto, più le vetture che in seconda (o terza) corsia si immettono nel quartiere Sappusi. Un vero e proprio caos.

La situazione non è migliore in via Trapani e a Strasatti. Qui alcuni genitori, rappresentanti da Antonella Morsello – hanno rivolto un appello al sindaco di Marsala, alle Istituzioni e al preside dell’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” per fare chiarezza sul problema della viabilità.

“Tir e mezzi pesanti intralciano il regolare flusso di macchine dei genitori che lasciano i propri figli a scuola. Alunni ammassati davanti i cancelli della scuola a ridosso della strada e mezzi che a tutta velocità la percorrono. Macchine parcheggiate ai due lati della carreggiata e sopra le strisce bianche che non permettono ai ragazzi di attraversare la strada. Inoltre gli accompagnatori che non trovano posto sono costretti a sostare lungo la via, rendendo difficile la circolazione per le altre automobili o di eventuali mezzi di soccorso, che difficilmente potrebbero attraversare quel tratto negli orari di entrata e uscita”. Raccontano questo i genitori della “De Gasperi” i cui figli sono tornati tra i banchi.

“Chiedo al signor sindaco di Marsala Massimo Grillo l’utilizzo dei Vigili Urbani per snellire e regolare il traffico e per evitare che possano insorgere incidenti di vario tipo e di adoperarsi per un parcheggio adeguato adiacente alla scuola”, afferma Morsello.

Non esiste di fatto un vero parcheggio davanti alla scuola in grado di ricevere il flusso dei genitori e accompagnatori dei bambini; tutto ciò comporta un pericolo per l’incolumità degli stessi. Si potrebbe utilizzare lo spazio grande dietro la scuola, lato sud, per parcheggio e ingresso degli studenti lasciando così libera la circolazione sulla via Fornara.

Una soluzione immediata sarebbe quella di chiudere quella strada dalle 8 alle 9, e l’accesso sarebbe consentito solo al personale scolastico e ai bus e ai genitori per garantire un maggiore ordine al momento dell’entrata. In contemporanea, sarebbe attiva la circolazione dalle 10 alle 12 e richiusa dalle 12 alle 15. Un pò – con le dovute modifiche – come succede sulla via Falcone. La la viabilità in quella zona di via Favara, strada di ingresso da Mazara verso Marsala, è più complessa.