Torna il Premio 91023 – Eccellenze delle Isole Egadi 5ª edizione

Torna a Favignana, dopo due anni di interruzione, il ‘Premio 91023 – Eccellenze delle Isole Egadi’, giunto alla 5ª edizione e organizzato, come sempre dalla Pro Loco “Isole Egadi” con la direzione artistica di Filippo Peralta.

L’iniziativa, in programma sabato 30 settembre, alle ore 21.30 nei giardini di Palazzo Florio, è inserita nell’ambito della due giorni di “Fishtuna”, l’evento culturale ed enogastronomico che si terrà sull’isola a partire dal 29 settembre, di cui il Premio rappresenta l’epilogo.

“Un evento che siamo felici di riproporre – dice il presidente della Pro Loco, Massimo Saladino – quale omaggio alle eccellenze del territorio, che si spendono per valorizzare le isole in ogni loro caratteristica e sfaccettatura, e che negli anni ha visto protagonisti, tra gli altri, il compianto Sebastiano Tusa, il rais Gioacchino Cataldo, Valeria Li Vigni, della Soprintendenza del Mare, Antonella Cataldo e ancora la scrittrice Stefania Auci. Una tradizione che per noi deve andare avanti, come momento di riconoscimento collettivo del talento e del lavoro svolto per valorizzare le isole, e al contempo come stimolo per tutti noi a fare meglio e di più per questo paradiso da tutelare che il mondo ci invidia”.

Già individuati i premiati di questa nuova edizione – i cui nomi saranno resi noti al pubblico nel corso della stessa serata del 30 settembre – che sarà condotta da Ninny Bornice e da Jana Cardinale.