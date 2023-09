NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non permetterò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine di una cerimonia a Columbus Circus, a New York. “L’Italia non può risolvere il problema da sola – ha aggiunto – quel che occorre fare è fermare i trafficanti”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma