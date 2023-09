Durissimo intervento dell’Mpa sul canile di Marsala

Angelo Rocca: “lavori previsti per lo scorso marzo non sono mai iniziati”

“L’Amministrazione comunale di Marsala continua a considerare il canile e il fenomeno del randagismo argomento marginale”. E’ quanto afferma in una nota Angelo Rocca, dirigente regionale MPA il quale afferma che a Marsala si verificano assidui abbandoni di animali: “la rete del canile è danneggiata e cuccioli sono spesso buttati all’interno della struttura.

Il canile è saturo e non si è mai provveduto ad un servizio di video sorveglianza nella strada adiacente e presso i cancelli dello stesso”. Secondo Rocca non sono mai stati stanziati fondi per una seria campagna di sterilizzazione di massa: “…unica soluzione pratica per ridimensionare il fenomeno del randagismo, oltre che lungimirante al fine di evitare un continuo dispendio delle spese comunali. Tutti gli incontri avvenuti tra dirigenti al ramo, amministrazione e associazioni animaliste sono stati futili. Parole al vento. La voce delle associazioni animaliste, che seriamente conoscono la materia, è stata sempre disattesa” il dirigente politico afferma anche che i lavori di manutenzione “straordinaria” espressi nel mese di Marzo sono mai iniziati.

“Non vengono stanziate somme straordinarie per interventi d’emergenza dei randagi presso cliniche private e successiva degenza – conclude Angelo Rocca -, spese fino ad oggi spesso affrontate da parte delle associazioni animaliste locali; non sono mai stati effettuati controlli nel territorio e mai irrogate le relative sanzioni amministrative per i proprietari di cani padronali sprovvisti di microchip; non sono mai stati inseriti cartelli stradali che indichino la presenza del canile. L’MPA provvederà tempestivamente ad una interrogazione in consiglio comunale per avere risposte su interventi decisi e fatti concreti, che siano questa volta un punto di svolta per la lotta al randagismo”.