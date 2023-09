PSI Marsala: “Sulla violenza di genere adeguare la legge”

Il Partito Socialista Italiano di Marsala, in relazione ai numerosissimi casi italiani di femminicidio, da ultimo il recente di Marisa Leo per mano del suo ex Angelo Reina poi morto suicida, ritiene vitale sensibilizzare l’opinione pubblica all’attivazione delle misure per adeguare o modificare le vigenti normative in maniera di tutela contro la violenza di genere.

“Non può più ignorarsi quanto i dati sulla violenza contro le donne siano impressionanti: basti pensare che in Italia solo dal 2020 ad oggi siamo già a ben oltre 300 femminicidi e nel nostro Paese la violenza di genere è la prima causa di morte per le donne tra i 16 e i 44 anni. Più di 10mila donne ogni anno denunciano qualcuno per stalking – scrivono i socialisti lilybetani -. Il recentissimo episodio delittuoso ha reso ancora più evidente come e quanto sia necessario attuare una capillare ed effettiva attività di prevenzione. E’ sbalorditivo che chi compia atti persecutori a carico delle donne e viene da esse denunciato, possa continuare in maniera indisturbata a detenere armi, anche ove ottenute legalmente, e non venga sottoposto, in sede cautelare, sin da subito, a rigidi controlli quali ad esempio il braccialetto elettronico. E’ anche imprescindibile, nel contempo, implementare ed intensificare il raccordo fra Servizi sociali, Servizi sanitari, Forze dell’Ordine, Magistratura e associazioni presenti nel territorio”.