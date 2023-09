“Petrosino di mare e di vino”, si affidano gli stand per l’evento

In occasione dell’evento “Petrosino di mare e di vino”, in programma il 29 e 30 settembre e l’1 ottobre, l’amministrazione comunale metterà a disposizione degli stalli in Piazza della Repubblica (nell’area antistante il Parco della Pace) per poter offrire a quanti parteciperanno alla manifestazione un servizio di ristoro e di svago.

Gli assegnatari dovranno provvedere, a loro cura e spese, alla collocazione di uno stand e\o altro (di colore bianco e\o chiaro), al punto luce, all’approvvigionamento idrico e a quant’altro sia loro utile per esercitare la propria attività, nonché alla preventiva Scia alimentare da inviare al Suap del Comune.

Gli interessati dovranno presentare istanza al Comando di Polizia Municipale entro e non oltre mercoledì 20 settembre tramite pec: comandopm@pec.comune.petrosino.tp.it. I richiedenti, qualora le condizioni lo permettano, hanno la possibilità di fare richiesta di ampliamento degli stalli, che saranno assegnati in base all’ordine di presentazione delle domande di partecipazione fino ad esaurimento.

Per tutte le informazioni relative alla presentazione dell’istanza è possibile consultare l’avviso pubblicato sull’albo pretorio il 7 settembre 2023 (https://shorturl.at/ahlm6).