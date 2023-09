Nello Musumeci a Marsala, presenta il libro “La Sicilia bombardata”

Ritornano le presentazioni di libri a Marsala dopo quelle dei Festival del Tramonto e “Il Mare colore dei libri”. Il 25 settembre il Ministro per il Sud ed ex Presidente della Regione Sicilia sarà al Convento del Carmine per presentare il suo libro “La Sicilia bombardata” con prefazione di Gennaro Sangiuliano.

Il libro narra le tragiche vicende vissute dalla popolazione siciliana nel Secondo conflitto mondiale (1940-1943). La Sicilia è un caso particolare: la prima terra europea ad essere coinvolta nel “fronte bellico” e la prima a venirne fuori, con un bilancio pauroso di circa diecimila vittime civili.

È l’unica regione italiana dove gli angloamericani operano come forza “occupante”, senza alcun appoggio dell’antifascismo militante e col pieno sostegno dei mafiosi “perseguitati”. Dialogheranno con l’autore, Riccardo Rubino e l’avvocato Giovanni Gaudino. Evento organizzato da Il Vomere con “Città che legge” e la Libreria Mondadori.