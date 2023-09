Nasce la Nuova Dc a Marsala, Walter Alagna: “Saremo all’opposizione del sindaco di Marsala”

Nuove adesioni per il partito di Totò Cuffaro. A breve un gruppo consiliare

Walter Alagna, consigliere comunale marsalese eletto nella lista Noi Marsalesi-Centrali per la Sicilia, ha preso la decisione di transitare in Democrazia Cristiana Sicilia, il partito fondato e che ha come referente l’ex deputato Salvatore Cuffaro.

Consigliere come è maturata questa sua scelta?

“Io sono per natura un moderato che ha condiviso negli anni una collocazione politica dialogando con l’ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala. Assieme abbiamo scelto questa collocazione dopo un’interlocuzione con i vertici regionali e nazionali del partito”.

Anche con Totò Cuffaro?

“Certamente. Si tratta di un personaggio politico di grande spessore con il quale il dialogo è strato naturale. Uomo di grande capacità dialettica e politica”.

Assieme a lei è transitato nella Dc siciliana il suo collega consigliere Gaspare Di Girolamo.

“Quanto prima faremo nascere in Aula consiliare il gruppo della Dc Siciliana, lasciando i rispettivi gruppi di provenienza”

A proposito, voi siete stati eletti in maggioranza a sostegno della candidatura di Massimo Grillo che è stato poi eletto alla carica di sindaco. Nel corso degli anni avete maturato posizioni che vi hanno portato lontano dalla giunta. E adesso la nuova Dc dove si collocherà?

“Io parlo per me e dico che questa amministrazione in carica ha mancato totalmente di una seria progettualità per la città di Marsala. Il nuovo gruppo si collocherà autonomamente all’opposizione della giunta guidata da Massimo Grillo. Voteremo favorevolmente, come abbiamo sempre fatto, le proposte e le delibere che riterremo utili per la città”.

Questa sua posizione politica è concordata con i vertici regionali del suo nuovo partito?

“Certamente. Il partito ci ha lasciato piena autonomia decisionale. E debbo dire che in tutte le interlocuzioni che abbiamo avuto in questo periodo con i vertici regionali e nazionali, c’è stata piena condivisione sulla nostra collocazione a Palazzo VII Aprile”

Dopo il recentissimo congresso regionale della nuova Dc si è avuta l’impressione che sarete presenti con le vostre liste alla scadenza elettorale del prossimo anno per il rinnovo del Parlamento Europeo.

“Sarà un primo importante banco di prova al quale certamente non mancheremo”.

Magari con una sua candidatura…

“Credo di no. Ma non è un tema di stretta attualità e non è all’ordine del giorno”.