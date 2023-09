A Marsala una tre giorni di folklore con “Italia & Regioni”

Folklore, enogastronomia, antichi giochi fanciulleschi e spirito di comunità sono gli ingredienti dell’evento “Italia & Regioni”, giunto ormai alla 41ª edizione, che vedrà Marsala protagonista dal 22 al 24 di settembre.

Tre giorni di folklore e tradizioni che la Federazione Italiana delle Tradizioni popolari porta quest’anno nella cittadina lilybetana coinvolgendo il Comitato Regionale e quello Provinciale per un’esperienza immersiva. In arrivo circa 500 giovani e anche veterani facenti parte di Gruppi folklorici di buona parte del territorio nazionale.

Una folla di colori, canti e danze che si riunirà in strada e nelle piazze cittadine per onorare la “Festa della Vendemmia” che da tanti anni non si proponeva e che l’Amministrazione comunale di Marsala ha voluto sostenere.

Ma si tratta anche del più grande festival musicale italiano dedicato alla cultura tradizionale perché, per tre giorni consecutivi, i turisti e i cittadini avranno la possibilità di assistere, oltre alle esibizioni coreutiche e canore, a tre momenti identificativi di “Italia & Regioni”: la “Pigiatura dell’uva” in Piazza Loggia alla maniera tradizionale, con i piedi; “Cuochi in piazza” al Complesso Monumentale di San Pietro dove i Gruppi cucineranno ciascuno una pietanza tipica della loro Regione che sarà poi valutata da una Giuria guidata dallo chef stellato Andrea Alì; “Giochi fanciulleschi” sempre a San Pietro e curato da Salvatore Mirabile titolare del Museo omonimo delle tradizioni ed arti contadine di Marsala: qui i ragazzi si sfideranno in alcune gare che avranno come tema i giochi della tradizione che ormai sono scomparsi; “Spettacolo Laboratorio” al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” dove ognuno dei partecipanti proporrà una coreografia particolare dedicata agli antichi mestieri che vanno scomparendo e che verrà valutata dal Prof. Giuseppe Michele Gala, etnocoreologo e antropologo della danza della Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze.

La manifestazione si concluderà domenica 24 settembre in Chiesa Madre con la Santa Messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Mazara, Monsignor Angelo Giurdanella.