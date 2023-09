Didacta Sicilia con il docente di Fisica Schettini: “Sguardo al futuro della scuola”

Ci sarà anche una speciale lezione di fisica con Vincenzo Schettini, il docente con due milioni di follower sui social, alla seconda edizione di Didacta Sicilia, l’evento dedicato alla scuola del futuro che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania. L’edizione siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di Indire.

«Il professore Schettini non è solo un ottimo docente dell’istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano – ma è anche un abile divulgatore scientifico che ha saputo utilizzare i social per coinvolgere i giovanissimi e stimolare gli insegnanti, rendendo la fisica accessibile e attraente. Lo sguardo al futuro della scuola è anche fatto di attenzione al presente, di intuizioni ed esperienze che nascono nella scuola italiana. Con Didacta le porteremo in Sicilia e le condivideremo con docenti e studenti dell’Isola».

Vincenzo Schettini, 46 anni, professore di fisica e autore del libro “La Fisica che ci piace” da diversi anni è diventato una vera star del web con un milione di follower su TikTok, oltre 986 mila sulla pagina Instagram e 479 mila sul canale YouTube. Schettini sarà a Misterbianco sabato 14 ottobre alle 9.30 per tenere una lezione speciale e per premiare con l’assessore Mimmo Turano le eccellenze scolastiche siciliane che si sono distinte in Italia e in Europa.

Per l’iscrizione agli eventi formativi di Didacta Sicilia è necessario accedere alla pagina del sito di Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/), selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.

INFO: Dal 12 al 14 ottobre 2023 – Orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30www.fieradidacta.it