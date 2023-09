Prima vittoria in Campionato per l’FC Marsala contro il Kamarat

Prima vittoria casalinga stagionale per il Marsala di Mister Totò Brucculeri che batte 3-0, nella seconda giornata del Campionato di Promozione Sicilia girone A, il Kamarat del Mister in campo Francesco Fanara.

Una sfida iniziata subito bene per i lilybetani che trovano al 2’ minuto del primo tempo il gol del vantaggio con Tomas Cejas, bravo a divincolarsi nella retroguardia ospite e battere a rete, un tiro imparabile all’incrocio dei pali, della porta difesa dall’incolpevole Priolo.

Sicuramente un inizio in discesa per Valesio Genesio e compagni che legittimano il risultato con una frazione di gioco attenta in difesa e propositiva in attacco. Ospiti orfani del talento Panepinto che provano a scardinare la difesa del Marsala senza però mai creare seri problemi dalle parti di Barbera che svolge il suo compito senza particolari sussulti.

Sarà Davide Mento, in pieno recupero, ad assestare il colpo del 2-0 con un perfetto tiro ravvicinato. Nel primo tempo, un Marsala cinico e spietato legittima le azioni di gioco prodotte e controlla facilmente i tentativi offensivi avversari.

Il secondo tempo non offrirà particolari spunti, se non l’infortunio a Belfiore del Kamarat che al 2’ minuto di gioco stramazzerà al suolo dopo uno scontro, che non sembrava così grave, contro un difensore lilibetano. Ci vorranno le cure dei sanitari per rianimare il giovane che in alcuni attimi concitati non riusciva nemmeno a respirare, ma fortunatamente si riprenderà tornando in panchina con i compagni vista la comprensibile sostituzione con Tuzzolino.

Le ripartenze del Marsala, nella ripresa, metteranno sempre in difficoltà un Kamarat comunque alla ricerca del gol che dimezzerebbe lo svantaggio, ma sarà Pietro Vetrano “Il Pampa”, a suggellare l’ottima prova degli azzurri con un bel gol in velocità che Priolo potrà soltanto vedere spegnersi sul fondo della rete.

E adesso testa alla trasferta di Palermo contro il Cus, una gara da non

sottovalutare, piena di insidie che gli azzurri dovranno affrontare con una attenzione superiore a quella odierna.

Tabellino: Marsala – Kamarat 3-0

Marcatori: 2’ pt Cejas(M), 48’ pt Mento (M), 40’ st Vetrano (M)

Ammoniti: Meo (M), Muratore (K), Sane (K).

Marsala: Barbera, Genesio, Meo (32’ st Damonte), Rallo F., Rallo C. (31’ st Vetrano), Mamone, Taormina, Khaled, Rustico (30’ pt Mento) (41’ st Zingales), Iannotti, Cejas (41’ st Cudia). All.: Totò Brucculeri.

Kamarat: Priolo, Serio, Miceli, Di Piazza, Sane, Fanara, Marchica, Federico, Belfiore (6’ st Tuzzolino), Muratore, Rinoldo. All.: Francesco Fanara.

Arbitro: Sig. Carlo Anelli di Palermo.

Assistenti: Sig. Alessandro P.M. Titi di Palermo e Sig. Giusto Leone di Palermo.

Note: Partita giocata a porte chiuse per motivi di sicurezza.