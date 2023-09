Scuole e ambiente, formati 15 nuovi vigili urbani a Marsala

Il comandante Vincenzo Menfi ha presentato al Sindaco Massimo Grillo i nuovi 15 agenti di Polizia Municipale stagionali che erano attesi, che hanno superato un corso di formazione e che sono stati dichiarati idonei a svolgere questa professione. L’incontro si è tenuto al Palazzo Municipale e vi hanno preso parte anche gli assessori Giacomo Tumbarello, Ignazio Bilardello, Salvatore Agate e il vice comandante Salvatore Pocorobba.

“E’ sempre positivo per una Amministrazione immettere in servizio nuovi lavoratori – precisa il sindaco Grillo -. Da parte nostra abbiamo già operato tante assunzioni e pian piano stiamo impinguando una pianta organica che abbiamo ereditato e che presentava diverse mancanze. Adesso l’ulteriore assunzione di Agenti di Polizia Municipale stagionali che ci aiuteranno nella non semplice attività di controllo della nostra Città. Da parte mia ho ribadito che essi devono saper coniugare l’attività di prevenzione con quella di repressione. Il mio augurio è che possano instaurare un rapporto positivo con i cittadini”.

Da parte sua il comandante Menfi, nello specificare che i nuovi agenti di Polizia Municipale hanno brillantemente superato il periodo di formazione, ha anche fatto presente che essi saranno impegnanti nella vigilanza davanti le scuole e che altri invece faranno parte di una squadra speciale per la tutela dell’ambiente. A tal proposito ha anche specificato che sono stati già intensificati i controlli sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti per i quali i cittadini responsabili possono incorrere nel sequestro temporaneo del loro veicolo. Sempre con l’utilizzo dei nuovi Vigili verrà prolungata l’attività di controllo serale e notturna della Movida che sta dando buoni risultati.

I nuovi agenti di Polizia Municipale stagionali sono Giovanna Ditta, Fabrizio Frazzitta, Ippolito Scrimenti, Giovanni Antonino Casano, Marilena Grassellino, Anna Giacalone, Margherita Laudicina, Roberta Piccione, Maria Teresa Crea, Michela Fabiola Scarpitta, Alessia Vincenza Trapani, Valeria Laudicina, Giovanna Torre, Danilo Pizzo e Manuel Parrinello.