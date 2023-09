Valderice nei giorni scorsi ha festeggiato la neo centenaria Caterina Buzzitta, per il traguardo raggiunto. L’Amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Stabile non è voluta mancare nel giorno del 100° compleanno della signora Caterina per porgerle i migliori auguri con un mazzo di fiori e una targa ricordo.

“Gli anziani della nostra comunità sono l’espressione più autentica del valore delle tradizioni e del sapere”, ha fatto sapere il primo cittadino.