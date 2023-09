Trapani: si schiantò con la Ferrari, è morto Giuseppe Noto

Dallo scorso 21 agosto era ricoverato in ospedale a Palermo a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente avuto con la Ferrari 456 GT. Ma Giuseppe Noto, 49 anni, non ce l’ha fatta.

Noto lo scorso 21 agosto si trovava presso lo Scorrimento Veloce all’imbocco della A29, in zona Trapani, quando a bordo della sua Ferrari grigia si è schiantato contro il guard rail. Noto era stato estratto dalle lamiere della vettura del Cavallino Rampante e trasferito in ambulanza all’ospedale Sant’Antonio Abate. Qui, probabilmente per un importante trauma, si è aggravato ed è stato trasferito a Palermo.

Le condizioni però non sono mai migliorare sino al decesso nelle scorse ore.