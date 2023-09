Partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, la Cisl a Valderice e Gibellina

Altre due tappe nella provincia trapanese per la raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl Nazionale, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

Domani martedì 19 settembre il banchetto della Cisl Palermo Trapani si troverà in piazza Cristo Re a Valderice dalle ore 10, mentre mercoledì 20 allo stesso orario si potrà firmare a Gibellina in piazza XV gennaio 1968.

Il testo prevede la partecipazione dei lavoratori in azienda in tutte le forme, gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva. Fra i punti principali: quello relativo ai contratti collettivi che possono prevedere, su base volontaria, l’accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell’impresa stessa, attraverso l’adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

“La raccolta di fatto non si è mai fermata proseguendo nelle nostre sedi, perché sono tante le lavoratrici e tanti i lavoratori – spiega il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana –, che hanno ben compreso i vantaggi di una legge che vuole porre al centro dello sviluppo, il Lavoro, fatto ancora più importante nei nostri territori”. Il testo prevede anche aumenti salariali, qualità e stabilità del lavoro, maggior produttività e competitività, zero delocalizzazioni, più investimenti, una piena coesione sociali, e rientro delle imprese dall’estero.