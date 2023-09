Al Lungomare di Mazara si inaugura un Parco Giochi con area cani e fitness

Domani, martedì 19 settembre, alle ore 11, verrà inaugurato il “Parco Lungomare San Vito”, uno spazio riqualificato dall’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo adiacente lo spazio a verde e area fitness che sorge nei pressi del porticciolo turistico di San Vito.

In un’area di circa 1400 metri quadri, che è stata riqualificata, sono stati realizzati ulteriori spazi a verde separati e collegati tramite vialetti pedonali da aree destinate a “Fitness”, “Parco Giochi per Ragazzi” e “Area Giochi per cani” sulle quali sono state collocate attrezzature ludico sportive in legno e metallo.

L’investimento complessivo è stato di circa 475mila euro, finanziato dai proventi di compensazione ambientale di tre società che operano nel campo delle energie rinnovabili con impianti realizzati a Mazara del Vallo (Antica srl, Gr Value e Trapani Verde). Sono state installate attrezzature per circa 180mila euro, mentre gli interventi sono stati eseguiti dall’impresa Terranova Costruzioni srl di Mazara del Vallo che ha effettuato un ribasso di circa il 30% nell’ambito della procedura Mepa – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Vedi Determinazione dirigenziale di aggiudicazione).

Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato elaborato dall’ing. Marcello Bua, attuale dirigente del settore Lavori Pubblici, che è anche Responsabile unico del procedimento mentre l’arch. Andrea Ingargiola è stato nominato progettista in fase esecutiva e direttore dei lavori.

Al taglio del nastro presenzieranno insieme ai tecnici, tra gli altri, il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore comunale al Benessere Animale e Politiche Giovanili Gianfranco Casale.