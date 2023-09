Incidente a Marsala: un’auto investe una donna, è in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa mattina a Marsala. Poco prima delle 8, una donna di 76 anni è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la carreggiata del lungomare cittadino, nei pressi della Chiesa di San Giovanni al Boeo. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove i medici hanno avuto modo di constatare le gravi condizioni in cui si trovava, alla luce dei diversi traumi riportati in seguito allo scontro. Di conseguenza, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Palermo. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha rilevato l’incidente e ne ha ricostruito la dinamica.