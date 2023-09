Eccellenza: il Mazara di sconfitto anche “Vaccara” dal Fulgatore

Seconda sconfitta consecutiva in Campionato per il Mazara che al Nino Vaccara cede di misura al Fulgatore, valevole come seconda giornata di Eccellenza.

Primo tempo_ Dopo un inizio timido, la prima occasione è di marca ospite, traversone dalla destra per Inglese che cicca da buona posizione. Poco dopo, altra chance per il Fulgatore, il tiro di Genna è smorzato e blocca Cassano. Il Mazara prova a rispondere con un paio di occasioni sui piedi di Aggio e Gomes Nobre, nulla di fatto. Al 34’, Candela prova l’esterno destro ma Cassano si fa trovare pronto e blocca.

Primo tempo senza grossi sussulti, anche se al 38’ il Mazara produce una buona azione: imbucata di Panzeri che col mancino imbecca Aggio il quale mette in mezzo, palla troppo lunga per Lentini che non può arrivare. Prima dell’intervallo, ospiti pericolosi in ripartenza con Barbara, sui suoi tentativi deve fare gli straordinari Benivegna che salva i suoi. Si va così al riposo a reti bianche.

Secondo tempo_ Non ci sono cambi in avvio di ripresa e i ritmi sembrano più alti. Mazara pericoloso con Aggio che col sinistro mette in mezzo, ma Mistretta anticipa Lentini.

Dall’altra parte, buco difensivo dei canarini, Genna controlla in area e conclude col destro, Cassano mette in corner. Al 50’, altra chance per Aggio che salta un uomo ed entra in area concludendo, il suo mancino è respinto dall’estremo difensore ospite. Un quarto d’ora più tardi, palla per Lentini che riceve al limite dell’area, si gira e conclude col destro, blocca Mistretta. Al 75’, sugli sviluppi di un corner, Calderone controlla palla fuori dall’area e prova il mancino che finisce di poco alto. un minuto più tardi, punizione calciata da Elamraoui, colpo di testa di Baiata e Mistretta si fa trovare pronto.

Al 79’ altra chance per il Mazara, un cross in mezzo viene svirgolato da Di Discordia che per poco non beffa il proprio portiere, che manda in corner. Sette minuti dopo, la doccia fredda: lancio in avanti per D’Aguanno in dubbia posizione di fuorigioco, la difesa canarina si fa trovare impreparata, il calciatore ospite mette in mezzo per Adamo che indisturbato sblocca il match. La reazione del Mazara è sterile ed è tutta in un tentativo di Lentini respinto. Dopo 6’ di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria del Fulgatore.

Il tabellino di gara

Mazara: Cassano, Benivegna, Priola, Bari (71’ Elamraoui), Baiata, Pirrello, Aggio, Panzeri (71’ Calderone), Lentini, Ricciulli, Nobre Gomes (61’ Barbieri). A disp.: Giacalone, Veltri, Catinella, Marchese, Vellutato, Novara. All. Abbenante.

Fulgatore: Mistretta, Barbara, Cirrone, Campanella, Amato, Di Discordia (89’ Di Maggio), Genna, D’Amico, Candela (76’ D’Aguanno), Todaro (94’ Mannina), Inglese (81’ Adamo). A disp.: Giliberti, Russo, Maltese, Stabile, Borruso. All. M. Marino.

Arbitro: Giuseppe Matranga della sezione di Palermo

Assistenti: Gianmarco Valenti (Palermo) e Mario Saia (Palermo)

Marcatori: 86’ Adamo

Ammoniti: D’Amico (F), Baiata (M), Candela (F), Barbara (F), Ricciulli (M), Campanella (F). Recupero: pt 1’, st 6’.