Crosetto “Incidente Frecce Tricolori un dramma che mi ha scavato dentro”

ROMA (ITALPRESS) – “La prima cosa che ho pensato è che sarà successo a terra dove sarà atterrato l’aereo. L’Aeronatica mia ha detto che il pilota era riuscito a espellersi fuori dall’aereo e subito dopo della tragedia successiva. Ma devo dire che la cosa che più mi ha portato nella tragedia è stato sentire il padre di Laura descrivere quello che è successo. Il dramma vissuto in diretta nel tentativo di salvare sua figlia da una macchina che prendeva fuoco. Da padre e non da ministro il dramma di questo padre, di questa famiglia mi ha scavato dentro”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato al Tg1 il suo stato d’animo dopo l’incidente di ieri all’Aeroporto di Torino con la caduta del jet delle Frecce Tricolori, con una parte dei rottami che ha investito l’Audi di una famiglia che transitava lungo una strada nei pressi della pista. “E’ stata aperta un’inchiesta sull’accaduto ma l’ìpotesi è che due volatili sono entrati nel motore che ha preso fuoco e in fase di decollo è impossibile tenere un aereo. Il pilota ha fatto tutto il possibile ma non è bastato”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).