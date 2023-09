Aggredisce a Trapani un venditore ambulante e lo rapina, arrestato l’autore

Aveva tentato di rapinare un giovane venditore ambulante di generi alimentari, l’uomo tratto in arresto in arresto, nei giorni scorsi, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Trapani, su richiesta della locale Procura.

In particolare, l’indagato, con diversi precedenti penali, si era avvicinato al furgone dell’ambulante e dopo aver fatto accesso all’interno, aveva cercato di impossessarsi della cassa, minacciandolo con un coltello.

Difronte alla resistenza del giovane commerciante l’uomo non aveva esitato a ferirlo con l’arma da taglio, asportando la cassa dopo aver tagliato i fili elettrici. Solo l’arrivo di alcuni avventori aveva indotto l’indagato ad abbandonare l’oggetto e a darsi alla fuga.

Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di una serrata attività investigativa, hanno individuato il presunto autore del reato al quale è stata poi applicata la misura cautelare della custodia in carcere, con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Al termine degli adempimenti l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani.