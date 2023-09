A Santa Ninfa dopo 30 anni torna la Festa dell’Agricoltura

Dopo più di trent’anni, per volontà dell’Amministrazione comunale di Santa Ninfa guidata dal sindaco Carlo Ferreri, torna domenica 24 settembre, la Festa dell’Agricoltura.

Ad organizzarla il Comune di Santa Ninfa con il contributo dell’Assessorato Regionale Agricoltura e con la collaborazione delle cantine, degli oleifici, dei caseifici, delle aziende agricole del territorio, di Legambiente e della Pro Loco Santa Ninfa. Una giornata all’insegna della tradizione contadina, della gastronomia locale e del divertimento! Chiudono la giornata il duo comico siciliano Trikke e Due Cabaret formato da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi. Tante risate e poi tanta musica e ballo per tutti. Un programma ricco di eventi per grandi e bambini. Domenica 24 settembre, dalle ore 9.30, nel viale Pio La Torre e in Piazza Cristo Risorto.