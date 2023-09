Trapani: viene meno il numero legale al Consiglio aperto sui ristori. Miceli all’attacco della maggioranza

Si è concluso in anticipo rispetto al previsto il Consiglio comunale di Trapani, convocato dalla presidente Bianco in adunanza aperta (e con carattere d’urgenza) con l’obiettivo di sollecitare i governi regionali e nazionali a garantire i ristori legati alle alluvioni dello scorso anno.

Il consigliere comunale di minoranza, Maurizio Miceli, attacca la maggioranza per quanto avvenuto, con una nota inviata agli organi di stampa: “La sessione straordinaria del Consiglio Comunale odierna ha palesato la pretestuosità di certe iniziative. La maggioranza, infatti, dopo gli interventi di alcuni consiglieri comunali, ivi compresi noi d’opposizione, dei deputati Ciminnisi e Safina, non ha consentito il mantenimento del numero legale necessario per la tenuta e la legittimità del consesso, impedendo al sindaco Tranchida di poter intervenire. Probabilmente gli stessi consiglieri di maggioranza, per cui è mancato il numero legale essendo loro sedici su ventiquattro, dopo aver ascoltato gli interventi delle opposizioni hanno preferito allontanarsi dall’aula, onde evitare di sorbirsi la solita narrazione di Tranchida sul canale Scalabrino, su Turano, su via Virgilio, ecc.. anche loro stanchi di una litania cui non crede più nessuno. Triste, ad ogni modo, constatare che la maggioranza che pure ha richiesto il consiglio straordinario lo ha abortito nel suo finale, bistrattando il proprio sindaco, e quello conta poco anzi è quasi condivisibile, ma soprattutto mortificando gli imprenditori e i cittadini afflitti dai danni dell’alluvione”.