Marsala, inizia il Festival Le Vie dei Tesori. Resta chiuso il Teatro Comunale, polemica sui social

Primo fine settimana de Le Vie dei Tesori in Sicilia, con un ricco programma che coinvolge Messina, Enna, Caltanissetta e numerosi centri dell’isola per tre week end di settembre, mentre ottobre sarà il mese del ragusano e di Palermo e Catania.

In provincia di Trapani siti aperti nel capoluogo, ma anche ad Alcamo, Mazara e Marsala. Proprio a Marsala, ieri, si è verificato un episodio non previsto che ha fatto molto discutere sui social: la chiusura del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, che originariamente avrebbe dovuto accogliere i visitatori già in questo fine settimana, guidati dai giovani ciceroni dell’Interact Club di Marsala, che sono stati avvertiti 24 ore prima dell’inizio della rassegna, dopo essersi preparati per l’evento.

A innescare il dibattito è stato un post pubblicato sui social dal consigliere comunale di minoranza Rino Passalacqua: “Complimenti all’amministrazione per la brutta figura che sta facendo fare all’associazione della “via dei tesori” per il primo giorno di apertura della bellissima manifestazione che vede la città da parecchi anni, protagonista nel mettere in mostra i “gioielli” più belli del nostro patrimonio artistico-culturale! Ebbene nel calendario dei luoghi da visitare è ( e non poteva essere altrimenti) inserito il bellissimo teatro comunale Sollima; oggi inizia la manifestazione e chi ha già fatto tappa al teatro ha avuto la bellissima sorpresa di trovarlo CHIUSO! Conosco la serietà degli organizzatori, i ragazzi di Nonovento e delle associazioni che la supportano( questa manifestazione prese vita grazie alla giunta di cui facevo parte) e so quanti mesi ci vogliono per prepararla, non riesco a capire come una amministrazione comunale con mesi di anticipo non riesca a programmare l’apertura del bene in questione! Povera la mia città!”.

Numerosi i commenti fino alla risposta – sempre via social – dell’assessore al turismo Salvatore Agate, pubblicata anche sulla pagina istituzionale del Comune di Marsala: “Il Teatro “Sollima” è rimasto chiuso questo weekend, come convenuto con gli stessi organizzatori, esclusivamente per problemi organizzativi non prevedibili e non imputabili ai promotori e neppure all’amministrazione comunale che ha concesso e reso fruibili tutti gli altri itinerari richiesti. Il sito potrà essere visitato a partire dal prossimo weekend”.