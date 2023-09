La Giunta Grillo approva il Dup, che adesso è atteso al voto in Consiglio

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Massimo Grillo, ha approvato il Dup. Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2023-2025 è stato esitato positivamente dalla compagine assessoriale guidata dal sindaco Massimo Grillo. Si tratta di uno dei più importanti atti propedeutici al Bilancio di previsione previsto dal Tuel e in base a quanto disposto dalla Regione Siciliana si sarebbe dovuto approvare in tutti i Comuni dell’isola entro il 15 settembre, in regime di proroga rispetto ai termini precedentemente fissati (in prima istanza il 31 maggio, poi il 31 luglio). A questo punto, resta da capire se l’orientamento prevalente a Palermo sarà quello di disporre un ulteriore differimento dei tempi di approvazione o se si opterà per un commissariamento dei numerosi Comuni siciliani che si sono mostrati, finora, inadempienti.

Il Dup ha carattere generale e costituisce guida strategica ed operativa dell’ente. Si compone di due sezioni, una strategica e una operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; La Sezione operativa contiene, nella seconda parte, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, il Programma triennale ed Elenco annuale dei Lavori Pubblici, il Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione.

Nei giorni scorsi, in Consiglio comunale era stato fortemente stigmatizzato il ritardo con cui l’amministrazione comunale aveva lavorato all’approvazione del Dup, che adesso – corredato dal parere del Collegio dei Revisori – potrà essere trasmesso all’assemblea civica di Sala delle Lapidi per la definitiva approvazione dell’atto.