Esordio con vittoria per la Handball Erice: 32-19 alla Casalgrande Padana

Vittoria agevole per l’Handball Erice alla sua prima partita in campionato, disputata al PalaCardella e vinta contro Casalgrande Padana con il risultato finale di 32 a 19. Ericine sempre in vantaggio durante la durata di tutta la partita, toccando il più dieci già nella prima frazione del gioco. Nella seconda parte Erice ha gestito e vinto con merito l’incontro. Tra le singole emergono le realizzazione di Tarbuch, che ha chiuso con 11 reti personali, ma è dalla difesa che Erice ha costruito il proprio successo

PRIMO TEMPO: Impatto dell’Handball Erice nel campionato di serie A femminile, caratterizzato dall’ottima difesa, che costringe coach Agazzani al time-out al decimo minuto di gioco sul punteggio di 7 a 2. Masson cala la saracinesca ed Erice quindi allunga con le reti di Tarbuch, Nkou e Basolu (25’ 14-3). La prima frazione poi termina sul 16 a 4.

SECONDO TEMPO: Nel secondo tempo, Erice riesce a gestire il proprio vantaggio grazie alle reti di Tarbuch e Manojlovic (40’ 22-8). Ferrari chiude bene la porta e Manojlovic chiama un time-out (49’ 24-11). Il ritmo di gioco si abbassa ed Erice poi vince con il risultato finale di 32 a 19.

Ac Life Style Erice vs Casalgrande Padana 32-19

Parziali: (16-4; 32-19).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei 1, Notarianni 2, Coppola, Tarbuch 11, Basolu 1, L’Abbate, Pugliara 3, Gorbatsjova 2, Manojlovic 4, Benincasa 2, Priolo, Giardino, Nkou 3, Storozhuk 3, Ramazzotti (p).

Allenatore: Nikola Manojlovic.

Casalgrande Padana: Ferrari (p), Franco, Iyamu 6, Furlanetto 3, Bordon (p), Apostol, Artoni S. 2, Rondoni 3, Rossi 1, Artoni A. 2, Mattioli, Baroni 1, Lusetti 1.

Allenatore: Marco Agazzani.

Arbitri: Marilisa Sardisco e Agnese Venturella.