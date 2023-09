Egadi Blu Fest: cooking show con Peppe Giuffrè e degustazione gratuita

Dopo la splendida serata di ieri (sabato 16) l’Egadi Blu Fest volge al termine con l’ultimo evento in programma. Questa sera (domenica 17) in Piazza Madrice a Favignana a partire dalle ore 20.00, sarà il Maestro Cuciniere Peppe Giuffrè ad animare la serata con un particolare cooking show dedicato al pesce azzurro. Un evento da non perdere che sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale della band Ciumara – Canti e Cunti siciliani.

Giuffrè sarà ai fornelli per preparare una ricetta tipica, ma rivisitata alla sua maniera. Inoltre ci sarà la possibilità di gustare il piatto da lui cucinato e di sorseggiare un calice di vino. La degustazione è gratuita.

















L’Egadi Blu Fest è organizzato dal Comune di Favignana – Ente gestore dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi” nell’ambito del progetto “AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale” finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta.