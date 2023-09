1.500 migranti nell’hotspot di Lampedusa, Meloni e Von der Leyen visitano l’isola

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – È atterrato all’aeroporto di Lampedusa il velivolo con a bordo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, che stamattina visiteranno l’hotspot dell’isola e il Molo Favaloro. Meloni e Von der Leyen, accompagnati dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, sono stati accolti dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dal prefetto di Agrigento, Filippo Romano.

La delegazione si recherà all’hotspot dell’isola, e a seguire al Molo Favaloro.

Poi il ritorno in aeroporto, dove intorno alle 11.20 Meloni e Von der Leyen dovrebbero tenere un punto stampa, prima del rientro a Roma.

La Croce Rossa Italiana in una nota sottolinea che, “contrariamente ad alcune notizie di stampa diffuse tra ieri e oggi, non sta allestendo nessuna tendopoli a Lampedusa”. “Inoltre non è nei programmi della Croce Rossa l’attivazione di tendopoli su un’isola che continua a vedere un grande spirito di collaborazione tra la CRI e la comunità locale, verso la quale la Croce Rossa sta mettendo a disposizione anche dei servizi – prosegue la nota .-. L’unico centro gestito dalla CRI sull’isola, come noto, è l’hotspot di Contrada Imbriacola, all’interno del quale stamattina ci sono circa 1.500 persone e sono previsti trasferimenti in giornata”.

