Tennistavolo: colpo di mercato per la “Lecocq” di Marsala

Colpo di mercato per la Tennistavolo Marsala che si assicura le prestazioni sportive dello spagnolo Eduardo Gonzales Perez. La “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo”, appena ripescata in serie B1, si è lanciata a capofitto sul mercato alla ricerca di un profilo di assoluto valore che, in aggiunta ai riconfermati Alessandro Amato, Alessandro Guttuso e Pasquale Titone, potesse consentire l’innalzamento del livello di gioco.

Eduardo Gonzales Perez

Direttamente dalla Bundesliga tedesca arriva lo spagnolo Eduardo Gonzales Perez. Il pongista iberico, classe 1996, ha conquistato, nella prima attività giovanile, innumerevoli medaglie in tutte le categorie possibili fino all’Under21 divenendo un giocatore di Superdivisione spagnola per diverse stagioni e rappresentando la Spagna in molti Tour professionistici.