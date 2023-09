Il sindaco Grillo a Birgi incontra Aricò: “A Marsala vogliamo cambiare volto alla Stazione”

L’aeroporto di Birgi festeggia il suo milionesimo passeggero con una cerimonia alla presenza, oltre che dei vertici Airgest, dell’assessore regionale con delega ai Trasporti Alessandro Aricò, del deputato Stefano Pellegrino e del sindaco di Marsala, unico primo cittadino presente della Provincia di Trapani. Un segnale da non sottovalutare considerando che al “Florio” un successivo incontro con Aricò è servito per fare il punto sul fronte dei trasporti e delle infrastrutture collegate nel vasto territorio lilybetano, con uno sguardo al futuro urbanistico. Ne abbiamo parlato con il sindaco Massimo Grillo.

La sua presenza all’aeroporto di Birgi per festeggiare il milionesimo passeggero dimostra la vicinanza del Comune lilybetano all’importante struttura per la Provincia di Trapani.

Quella del superamento del milione di passeggeri è una festa per tutto il sistema, il management e l’organizzazione di Airgest che ha fatto bene ed è un grande risultato per tutta la comunità trapanese. Sono qui anche per valutare assieme all’assessore regionale Aricò, così come fatto nel recente passato per i servizi di Polizia Municipale, i progetti più significativi dell’intermodalità.

Come sfruttare al meglio questo ‘volano’ per l’economia del territorio?

Lo faremo puntando al miglioramento del collegamento diretto tra l’aeroporto “Vincenzo Florio” e la Città di Marsala, ai progetti in cantiere sulla SP 21, al Porto, all’investimento del Pnrr per la stazione ferroviaria di viale Fazio. Credo che sia un’occasione per fare di questo territorio una destinazione turistica quanto più qualificata possibile.

Aricò-Grillo

Di ferrovie ha parlato pure l’assessore Aricò a Birgi che ha ricordato come la Regione punti sulla fermata dei treni vicino l’aeroporto. State spingendo su questo considerato che se ne parla da anni?

E’ un aspetto che non riguarda direttamente il Comune di Marsala ma è chiaro che è un interesse di tutta la comunità trapanese e ci stiamo tutti insieme impegnando. Sono opportunità che solo facendo squadra – come istituzioni e forze economiche del territorio – potremmo rivendicare per evitare di perdere queste importanti opportunità. Marsala è in prima linea e farà la sua parte, lo dimostra il fatto che siamo venuti a Birgi per parlare con l’assessore Aricò che ci consentirà di vigilare più attentamente con questi appuntamenti che ci stanno a cuore.

Quali sono questi ‘appuntamenti’ cruciali per la Città di Marsala sul fronte dei trasporti e dei servizi al cittadino e non solo?

Abbiamo alcuni progetti importanti in itinere, il primo riguarda un accordo già raggiunto tramite un Protocollo d’Intesa stipulato con le Ferrovie dello Stato per i sistemi urbani su strada ferrata che tenderà a valorizzare l’area di viale Fazio adiacente alla stazione di Marsala; abbiamo già deliberato il progetto in Giunta e aspettiamo l’ok della Regione per poter finalmente qualificare quella zona da sempre abbandonata (che fu aperta qualche anno fa solo per poco come parcheggio gratuito, n.d.r.) per poter pensare a una nuova mobilità urbana, trasferendo il nostro terminal dei bus urbani attualmente in Piazza del Popolo proprio in viale Fazio. Questo sarebbe un grande risultato per noi, anche perchè si valorizzerebbe ulteriormente Piazza del Popolo, molto vicina al centro storico della Città. Accanto alla Stazione così potremmo avere una serie di servizi che assicureranno un collegamento più rapido, sia in bus che in treno, con l’aeroporto “Vincenzo Florio”, assieme ai taxi e agli altri servizi privati. Miriamo a essere un fiore all’occhiello nell’ambito turistico, affinchè i visitatori possano raggiungere la città di Marsala in maniera più veloce e adeguata.

[ claudia marchetti ]