Mozione sui disturbi alimentari, Spazio Donna si congratula con i Consigli di Marsala, Petrosino e Salemi

L’associazione Spazio Donna si complimenta con il consiglio comunale di Marsala, Salemi, Petrosino, per avere presentato, votato ed approvato la mozione sui disturbi dell’alimentazione.

“Una sinergia tra l’associazione e i rappresentanti istituzionali che ha dato vita anche ad un movimento spontaneo che vuole approcciarsi al problema – si legge nella nota diffusa da Spazio Donna -. Il periodo della pandemia ha aumentato del 30% i disturbi, che non possono essere sottovalutati e che devono trovare la giusta apertura non solo al dibattito tra gli adolescenti e gli addetti ai lavori. Necessario chiamare le cose con il loro nome, smettendola di sminuire il problema legandolo unicamente a fatti di cronaca, ci sono vite spezzate o ammalate, ci sono ragazze e ragazzi che urlano il loro malessere con il corpo. Parlarne è indispensabile perché significa ridare parola a questi ragazzi che vanno ascoltati, che vogliono essere visti e presi in considerazione, è fame di attenzione, è fame di vita, digiuno dalle sofferenze. Riprendiamo in mano le relazioni, il confronto e il conforto. Ed è chiaro che il modello di cura è certamente multidisciplinare. Spazio Donna non può che ringraziare, per il lavoro svolto dalle istituzioni, i consiglieri tutti delle tre città indicate. Un ringraziamento speciale al consigliere di Marsala Flavio Coppola, che fin da subito si è speso per la mozione. Grazie al sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, per avere apprezzato il lavoro svolto finora, al consigliere Antonio Salmeri che ha presentato la stessa e pure alla consigliera di opposizione Marcella Pellegrino per l’impegno, così come va ringraziato il consiglio comunale di Salemi”.