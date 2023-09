Marsala Calcio, arrivano Damonte e Cejas

Il Football Club Marsala comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Franco Damonte e del centrocampista Tomas Cejas. Franco Damonte, 21 anni, è un duttile difensore uruguaiano di origini italiane. Cresciuto nei settori giovanili del Liverpool di Montevideo e del Nacional e Progreso, è entrato nel giro della nazionale “Celeste” Under 15 ed Under 17. Nel 2021/2022 si trasferisce in Italia vestendo le maglie del Pineto in serie D e dell’Ispica in Eccellenza per poi tornare per una stagione in Uruguay militando in serie A nel La Luz.

Tomas Cejas, 25 anni, è un centrocampista argentino in prestito dall’Akragas. Dopo le giovanili ha giocato in terza serie argentina spostandosi nel 2021/2022 in Italia indossando la maglia della Virtus Cilento in Eccellenza, nella stagione successiva giocherà nel Roccella Ionica in Promozione.

“Damonte e Cejas sono il prodotto di una campagna acquisiti orientata verso livelli di successo – dichiara il presidente dell’FC Marsala Giovanni Sardone -. Abbiamo rinforzato la squadra per poter affrontare da leader il Campionato di Promozione. Desideravamo ringraziare la società Akragas che ha permesso il trasferimento del giocatore affidandolo in prestito al Marsala. Siamo certi di poter valorizzare il giovane talento argentino”.